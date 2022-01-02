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Gündem İstanbul Valiliği'nden göçmen açıklaması
Gündem

İstanbul Valiliği'nden göçmen açıklaması

İstanbul Valiliğinden, sosyal medyada yer alan kamyon ile göçmen kaçakçılığı paylaşımına ilişkin açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 14:55:00 - 2022-01-02 14:59:03
İstanbul Valiliği'nden göçmen açıklaması

İstanbul Valiliği, sosyal medyada yer alan kamyon ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimizde 26 FD plakalı kamyon ile göçmen kaçakçılığı yapıldığına ilişkin alınan ihbarın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce değerlendirilmesi neticesinde; Bayrampaşa ilçemizdeki bir AVM içerisinde park halinde yakalanan araç ile birlikte, sahibi ve şoförü olan şüpheli F.G. ve Göçmen Kaçakçılığı olayı şüphelisi B.E. gözaltına alınmıştır. Bölgede yapılan çalışmada, Bangladeş başta olmak üzere çeşitli uyruklarda 243 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri, İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü Tuzla Geri Gönderme Merkezinde devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ilimizde düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

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