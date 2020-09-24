İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin açıklama

İstanbul’da korkutan bir deprem oldu. Saat 16.38 sularında yaşanan deprem, çevre şehirlerdeki vatandaşlar tarafından da hissedildi. Yaşanan deprem paniğe neden olurken, konuya ilişkin yetkililerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak İstanbul Valiliği de konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, depremin büyüklüğünün 4,2 olduğu ve merkezinin Marmaraereğlisi olduğu ifade edildi. Aynı zamanda açıklamada, deprem kaynaklı bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun”