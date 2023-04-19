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Gündem İstanbul Valiliğinden Ayasofya açıklaması: 5 saat kapalı kalacak
Gündem

İstanbul Valiliğinden Ayasofya açıklaması: 5 saat kapalı kalacak

Yeniakit Publisher
2023-04-19 17:43:00 -
İstanbul Valiliğinden Ayasofya açıklaması: 5 saat kapalı kalacak

Ayasofya Camii, Ramazan bayramı nedeniyle yapılacak temizlik kapsamında 5 saat ziyarete kapalı kalacak.

İstanbul Valiliği'nden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Bayram Namazı hazırlıklarına başlanmıştır. Yapılacak genel temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan perşembe (Arife ) günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir. Göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz" denildi.

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