İstanbul Valiliği duyurdu: AFAD sevk edildi
İstanbul Valiliği Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda yaşanan toprak kaymasına ilişkin bir açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan açıklamada 14 gecekondunun etkilendiği belirtilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3’ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda Afad ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."