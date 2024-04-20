İstanbul Valiliği duyurdu: AFAD sevk edildi

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan açıklamada 14 gecekondunun etkilendiği belirtilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3’ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda Afad ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."