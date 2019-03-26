İstanbul Valiliği açıkladı: Açık olacak... İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “yerel seçimler dolayısıyla 30- 31 Mart’ta il ve ilçe müdürlükleri saat 08:30 17:00 arası açık olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “yerel seçimler dolayısıyla 30- 31 Mart’ta il ve ilçe müdürlükleri saat 08:30 17:00 arası açık olacaktır” denildi. Ayrıntılar Geliyor...

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