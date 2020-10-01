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Aktüel İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yapı ve Mekanik Laboratuvarı açıldı
Aktüel

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yapı ve Mekanik Laboratuvarı açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:18:52 -
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yapı ve Mekanik Laboratuvarı açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı ve Mekanik Laboratuvarı açıldı.

Üniversitenin Büyükçekmece yerleşkesindeki laboratuvarın açılışı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Öztorun, İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı ve Mekanik Laboratuvarı Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Erdem Damcı'nın katıldığı törenle yapıldı.

Damcı ile Öztorun'un laboratuvara ilişkin bilgi verdiği açılışta, sarsma tablası ünitesi üzerinde yapıların deprem davranışlarını gösteren uygulama, betonarme kiriş üzerinde yükleme ve çelik donatı mukavemeti belirleme uygulamaları da icra edildi.

Laboratuvarın, öğrencilerin, derslerde öğrendikleri bilgileri deneysel yöntemlerle pekiştirmesine katkıyı amaçlandığı belirtildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ise laboratuvarla ilgili, "Yeni bir deprem daha yaşadık. Laboratuvarı daha da güçlendirmek için rektörlük olarak her zaman yanınızdayız. Yeter ki daha sağlam, daha güçlü yapılarda yer alalım." dedi.

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