  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çıkan yangın söndürüldü

Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında tedavi gören hastalar, tedbir amaçlı binadan çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 04:50:24 -
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fatih ilçesinde bulunan 4 katlı hastane binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve hastanede görevli personel, hastaları tedbir amaçlı binadan çıkardı. Bazı hastalar ambulanslarla başka birimlere sevk edildi.

Daha sonra itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, binadaki dumanın tahliyesi için çalışma yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'dan Rusya'ya sert çıkış: Kolaysa Türklerle siz savaşın
Dünya

Paşinyan'dan Rusya'ya sert çıkış: Kolaysa Türklerle siz savaşın

Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan ve ateşkes anlaşmasını imzalamak mecburiyetinde kalan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı
Dünya

Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı

Japonya'da balıkçılar tarafından paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan Kral Ringa balıkları büyük bir tedirginliğe neden oldu...
Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı
Medya

Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı

Sözcü'de köşe kapatan 'bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında aynı gazetede çalışan 'herbokolog' lakaplı İsmail Saymaz'ı hedef ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay