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Gündem İstanbul Ümraniye'de canlı bomba paniği!
Gündem

İstanbul Ümraniye'de canlı bomba paniği!

İstanbul Ümraniye'de bir otobüs firmasına ait terminalde, otobüsün yanına gelen kasklı bir kişi, "üzerimde bomba" deyince polisi alarma geçirdi. Polis, şüphelinin etrafını çevreleyerek önlem aldı. Şüpheli polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:25:00 - 2020-11-17 21:56:33
İstanbul Ümraniye'de canlı bomba paniği!

İstanbul Ümraniye'de bir otobüs firmasına ait terminalde, otobüsün yanına gelen kasklı bir kişi, "üzerimde bomba" deyince polis alarma geçti. Polisin etrafını sardığı şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Ümraniye'de canlı bomba paniği

Olay, saat 20.00 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde bulunan bir firmaya ait şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Alibeyköy'den Afyon'a gitmek için kafasındaki motosiklet kaskıyla şehirlerarası otobüse binen kimliği belirsiz bir kişi, otobüsteki yolcuların dikkatini çekti.

Şahıstan şüphelenen yolcular durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüphelinin kaskının içinden sarkan kabloları fark etti. 

Şüpheli polis ekiplerine kaskı kendisine birilerinin taktığını söylemesi üzerine ekipler otobüsteki yolcuları tahliye ederek olay yerine bomba imha ekibi istedi.
Polisler, şüphelinin ellerini kelepçeleyerek hareket kabiliyetini kısıtladı. Bomba imha ekipleri, şüphelinin kaskını, içindeki kabloları ve bez parçalarını büyük bir titizlikle çıkarttı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi

Ekipler şüphelinin yakınlarına ulaştı şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Üzeri aranan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

 

 

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