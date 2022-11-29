TOKİ İlk Evim projesi başvuruları 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Vatandaşlar başvurularını e-Devlet ya da bankalar aracılığıyla gerçekleştirdi. Başvuruların ardından kuralar 7 Kasım itibariyle belirlenen takvime göre çekilmeye başlandı. Pek çok kişi ise İstanbul projelerinin kuralarının ne zaman çekileceğini araştırıyor.

İstanbul TOKİ kurası CANLI İZLE | TOKİ İstanbul kuraları ne zaman saat kaçta çekilecek?

TOKİ İstanbul kura çekimi takvimi belli oldu. TOKİ’den yapılan açıklamada, “T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir” denildi.

TOKİ kura çekilişini vatandaşlar toki.tv web sitesinden canlı olarak takip edebilecek. Kura çekiminin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden kontrol edilebilecek. Ayrıca başvurunun ardından SMS ile bilgilendirilme yapılacak.