Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunabilmek için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek ve hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak.

İstanbul TOKİ konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?

TOKİ projesi başvuru ücreti 500 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar başvuru aşamasında konut tipini seçemiyorlar. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden 31 Ekim’e kadar yapılabilecek. e-Devlet üzerinden başvuru işlemi ise 28 Ekim’de sona erecek. Vatandaşlar ikametlerinin bulunduğu şehirler için konut başvurusunda bulunabiliyor. TOKİ’nin İstanbul’da yapacağı konutların bulunduğu ilçeler ise şöyle: