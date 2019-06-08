İstanbul taksilerinde CHP propagandası
Ramazan Bayramı’nda İstanbul’da sarı taksilerle seyahat eden vatandaşlar, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun propaganda videoları ile karşılaştı.08 Haziran 2019 Cumartesi 12:27
Sarı taksilerde yer alan “Taxi 7x24” isimli dijital uygulamada CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun propaganda videolarının yayınlandığı tespit edildi. Yolcuların seyahat sırasında seyretmesi için koltuklara monte edilmiş olan sistemlerde İmamoğlu’na destek amaçlı “İstanbul Gönüllüleri” videosunun öne çıkarıldığı bildirildi.
Büyük tepki topladı
Ramazan Bayramı’nda İstanbul’da sarı taksilerle seyahat eden vatandaşlar CHP propagandası şokuyla karşılaştı. Sarı taksilerde yer alan “Taxi 7x24” isimli dijital uygulamada CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun propaganda videolarının yayınlandığı tespit edildi. Yolcuların seyahat sırasında seyretmesi için koltuklara monte edilmiş olan sistemlerde İmamoğlu’na destek amaçlı oluşturulan “İstanbul Gönüllüleri” videosunun öne çıkarıldığı bildirildi. Taksiye biner binmez vatandaşların karşısına çıkarılan CHP adayının görüntüsüne tepki gösteren yolculara taksi şöförlerinin “bilgimiz yok” cevabını verdiği kaydedildi. Taksiciler için ABD’li UBER’i Türkiye’den kovan AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirilen söz konusu uygulama büyük tepki topladı.
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