İstanbul su kesintisi listesi 11 Ağustos
İSKİ su kesinti güncel 11 Ağustos | Yeni günle birlikte pek çok kişi İstanbul’da planlı su kesintisi olup olmadığını merak ediyor. İstanbul’da yaşayanlar İSKİ su kesintisi güncel, 11 Ağustos su kesintisi, İSKİ planlı su kesintisi 11 Ağustos konularını araştırıyor.
İstanbul’da yaşayanlar planlı su kesintisi ve güncel arızaları araştırıyor. 11 Ağustos Salı günü hangi ilçelerde kaç saat su kesintileri yaşanacağını merak ediliyor. İşte, detaylar.
İstanbul su kesintisi listesi 11 Ağustos
11 Ağustos Salı günü İstanbul’da bazı ilçelerde planlı su kesintileri mevcut. Arıza listesine internetten ve ALO 185’den ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki görsele tıklayarak İSKİ su kesintisi listesine ulaşabilirsiniz.