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Yaşam İstanbul su kesinti güncel | İstanbul hangi ilçelerde sular kesilecek?
Yaşam

İstanbul su kesinti güncel | İstanbul hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul 17 saatlik su kesintisi | İstanbul'da 17 saatlik su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da kesinti yaşanacağını açıkladı. Peki, İstanbul sular ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-06 15:14:00 -
İstanbul su kesinti güncel | İstanbul hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul su kesintisi listesi | Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında yenile çalışması yapılacak. Bu sebeple İstanbul'da 3 ilçeye 17 saat su verilmeyecek. İSKİ'den yapılan açıklamada kesintinin 9 Mart Salı günü 22.00'de başlayacağı ve 10 Mart Çarşamba günü saat 15.00 civarında sona ereceği belirtildi. Peki, İstanbul hangi mahallelerde su kesilecek?

İstanbul su kesinti güncel | İstanbul hangi ilçelerde sular kesilecek?

Büyükçekmece: Mimarsinan Mahallesi, Muratçeşme Mahallesi, Türkoba Mahallesi , Mimaroba Mahallesi, Sinanoba Mahallesi, Ekinoba Mahallesi, Ulus Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Ahmediye Mahallesi, Güzelce Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahallesi

Çatalca: Çakıl Mahallesi, Ovayenice Mahallesi, Elbasan Mahallesi, Ferhatpaşa Mahallesi, Kaleiçi Mahallesi ve Muratbey Mahalesi

Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet Mahallesi, Mimarsinan Mahallesi, Selimpaşa Mahallesi ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları

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