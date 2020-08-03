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İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan eski Aile Bakanı'na olay gönderme: Erdoğan'ı da mı manidar buldunuz?

İfsat projesi İstanbul Sözleşmesi'nde büyük emeği olan AK Partili eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sözleşmeye sahip çıktı. Tarihçi Yazar Ahmet Şimşirgil ise Kaya'ya tepki gösterdi ve" 'Sayın Erdoğan kaldırılsın' dedi, onu da manidar buldunuz mu? Bu gayretiniz de millete çok manidar geliyor!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 21:20:00 - 2020-08-03 21:38:24
İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan eski Aile Bakanı'na olay gönderme: Erdoğan'ı da mı manidar buldunuz?

 yeniakit.com.tr 

İfsat projesi İstanbul Sözleşmesi'nde büyük emeği(!) olan eski Aile Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sözleşmeye destek oldu. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili Kaya, "Ayasofya’nın zincirlerinin kırıldığı, tüm dünyanın Türkiye’yi konuştuğu tarihi bir atmosferde, yıllardır yürürlükte olan bir sözleşmenin gündeme oturtulmasını manidar buluyorum." ifadelerini kullandı.

Şimşirgil'den tepki

Kaya'nın ifadelerine tepki gösteren Tarihçi Yazar Ahmet Şimşirgil, sosyal medya hesabından AK Partili isme cevap verdi.

Ahmet Şimşirgil şu ifadelerde bulundu:

Ayasofya da yıllardır müze olarak yürürlükte idi. Doğru muydu?
Kutlu Doğum Haftası 28 yıldır yürürlükteydi neden değiştirildi?
Yıllardır yürürlükte olmak yanlışı doğru yapmaz!
"Sayın Erdoğan kaldırılsın" dedi, onu da manidar buldunuz mu?
Bu gayretiniz de millete çok manidar geliyor!

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