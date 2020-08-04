İstanbul Sözleşmesi için bomba anket! Bakın vatandaşlar ne istiyor
Gazeteci Yazar Serdar Arseven, sosyal medyada geniş katılımlı bir anket yaptı. Arseven'in anketinden İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesini isteyenlerin oranının yüzde 85 olduğu ortaya çıktı.
yeniakit.com.tr
Gazeteci Yazar Serdar Arseven, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir anket yaptı.
Arseven, yaptığı ankette vatandaşlara İstanbul Sözleşmesi için ne düşündüğünü sordu.
Geniş katılımın olduğu anketi 12 bin 819 kişi cevaplarken İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını isteyenlerin oranı yüzde 85 oldu.
İşte Arseven'in sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği o anket
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