İstanbul Şişli'de cinayet! 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

15 Ağustos'ta Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki bir kafedeki işinden yaklaşık 2 ay önce ayrılan Nurullah Ersoy (30), iddiaya göre alacağı parayı istemek için dükkana gitti. Ersoy ile iş yeri sahipleri M.D. ve A.U arasında çıkan tartışmaya iş yerinde çalışan O.U da dahil oldu. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine O.U bıçakla Ersoy'u yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ersoy, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattığı çalışma kapsamında M.D. A.U ve O.U'yu gözaltına aldı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde Ersoy'un iş yerine gelmesi ve çalışanlarla konuşması, yaralanmasının ardından 3 kişi tarafından taşınarak hastaneye götürülmesi yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.U tutuklandı, M.D. ve A.U adli kontrol şartıyla salıverildi.