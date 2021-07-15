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Ekonomi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 5 Öğretim Görevlisi alacak
Ekonomi

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 5 Öğretim Görevlisi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 5 Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 16:05:00 -
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 5 Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre ilanda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacak. 

Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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