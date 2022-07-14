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Aktüel İstanbul semalarını süsleyen Süper Ay görsel şölen oluşturdu!
Aktüel

İstanbul semalarını süsleyen Süper Ay görsel şölen oluşturdu!

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 01:55:00 - 2022-07-14 02:01:56

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri kendine hayran bıraktı. O anlar ise kameraların objektiflerine yansıdı. Vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirerek manzaranın keyfini çıkardı. 13 Temmuz Çarşamba akşamı Türkiye saati ile 21.38’de gözükmeye başlayan Süper Ay’ın 14 Temmuz gecesinden 15 Temmuz akşamına kadar görünür olacağı belirtildi.

Süper Ay nedir?

Ay’ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılıyor. Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor. Dünya’ya en yakın olduğu zaman Ay dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir.

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