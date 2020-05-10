İstanbul sahilleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlara kaldı

İSTANBUL (AA) - Her mevsim milyonları ağırlayan İstanbul'un sahil şeridi, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve uzun bir aradan sonra ilk kez verilen izin kapsamında dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara kaldı.

Kendilerine verilen izin saatini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Emirgan sahillerine geldi. Burada yürüyüş yapan ve banklarda eşsiz manzaranın tadını çıkaran vatandaşlar, güzel havadan yararlanmayı da ihmal etmiyor.

65 yaş ve üstü vatandaşlar için devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de şerit boyunca sadece yaşlı vatandaşlar bulunurken, polis ekipleri de devriye atarak sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılarını sürdürüyor.