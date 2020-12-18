İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı
Havalimanından Dubai'ye yeniden sefer düzenleyen hava yolu şirketlerinin sayısı üçe yükseldi
İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı.
Flydubai Havayolları'nın Dubai-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesiyle Dubai-İstanbul seferleri yeniden başladı.
AnadoluJet'in 20 Aralık, Pegasus Hava Yolları'nın 24 Aralık'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Dubai uçuşları yeniden başlayacak.
Böylece yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan üç havayolu şirketiyle Dubai'ye seyahat etme imkanına sahip olacak.