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Aktüel İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu
Aktüel

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:00:53 -
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - Yeni yılı yakınlarıyla karşılamak isteyen yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yeni tip koronavinüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yarın 21.00'de başlayıp 4 Ocak 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat etmek isteyen yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal giriş kapılarında yoğunluğa neden oldu.

Biletsiz ve maskesiz yolcuların kabul edilmediği havalimanı içerisinde maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması için sık sık uyarılar yapılıyor.

Yolcuların önemli bir kısmı havalimanı içerisindeki express bagaj kiosklarını kullanıp biniş kartı ve bagaj etiket basım işlemlerini kendilerini gerçekleştiriyor. Bagaj ve biniş kartı işlemlerini tamamlayan yolcular, ikinci kontrolden geçerek uçak kapılarına ulaşıyor.

Havalimanı içerisindeki kontuarlar yeni yıl için ışıklandırılırken, terminal içerisindeki mağaza ve restoranlar da yolcuları süslü vitrinlerle karşılıyor.

Ağırlıklı olarak yurt içi uçuşlarda gerçekleşen yoğunluğun akşam saatlerinde de sürmesi bekleniyor.



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