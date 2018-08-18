THY - Nevşehir
0553 313 94 23

İstanbul polisinden Esenyurt'ta değnekçilere operasyon!

Esenyurt'ta yetkileri olmadığı halde alışveriş merkezlerinin çevresine kulübeler koyarak vale ücreti aldığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:50
İstanbul polisinden Esenyurt'ta değnekçilere operasyon!

Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranlara gelen araç sürücülerinden, yetkileri olmadığı halde kendilerini vale olarak tanıtarak para istediği belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sürücülerden 20-25 lira aldığı belirtilen 4 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden birinin çeşitli suçlardan arandığı belirlenirken bir kişinin üzerindenise ruhsatsız 2 tabanca çıktı.

Çevredekiler, kendilerini vale olarak tanıtan kişilerin restoranlar önüne her 5 metrede bir vale yazılı duba koyduklarını ve kendilerinden ücret talep ettiklerini iddia etti. Dubalar ve kulübeler Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılırken 2 kişi gözaltına alındı, 2 kişiye ise ise zabıta para cezası kesti.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:50
  1. Esenyurt
  2. polis
  3. operasyon
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin'den nefes kesen istihbarat operasyonu! 30 CIA ajanı deşifre edildi
    1. Çin'den nefes kesen istihbarat..
    2. AK Parti MKYK üyeleri listesi 2018
    3. Fahrettin Koca: Yerlileştirme..
    4. Palandöken: Katar’ın yatırım kararı,..
    5. İBB kurban kesim yerleri 2018
    6. Beyoğlu’nda kadınlar arasında kavga..
    7. Başkan Erdoğan'a şarkılı karşılama!..
    8. 'Bugüne kadar bizi çökertemediler,..
    9. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları..
    10. "Halkın yüzde 64,5'i Cumhurbaşkanı'nı..
    11. Tatilcilerin sıra çilesi! Uzun..
    12. Malatya'da kontrolden çıkıp takla..
    13. TŞOF Başkanı Apaydın’dan trafik uyarısı
    14. Kadınların kavgasına erkekler de..
    15. Erdoğan eylem planında açıklamıştı!..
    16. İstanbul polisinden otopark..
    17. Gonca IŞık Yılmaz Batur Ticaret Bakan..
    18. Kemal Özer: Boykotta bilinçli adım..
    19. Polis tabancasıyla intihar etti!
    20. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı..
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İkiyüzlü din istismarcıları
    İkiyüzlü din istismarcıları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?