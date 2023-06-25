İstanbul otogarında bilet sıkıntısı!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine gitmek isteyenler, İstanbul otogarında kalabalık oluşturmayı sürdürüyor. Otogar giriş ve çıkışında araç yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar bilet bulmakta zorlanıyor.

Otogarda başlayan tatil hareketliliği bugün de devam ederken, otobüs firmalarının koyduğu ek seferler de doldu. Depremin yaşandığı şehirlerden gelen turizm firmaları da bilet bulamayan vatandaşlara destek olmaya çalışıyor.

Kimi vatandaşlar da bayramlarını geçirmek için İstanbul'a geldi.

Bilet bulamayan bazı vatandaşlar bilet fiyatlarının yüksekliğinden de şikayetçi oldu.

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