İstanbul ne zaman kar duracak? İstanbul yarın hava nasıl olacak?
İstanbul hava durumu 17 18 Şubat | İstanbul cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Kentin büyük kısmı beyaz örtüye büründü. Vatandaşlar kar yağışının ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Peki, İstanbul kar ne zamana kadar yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek?
İstanbul güncel hava durumu | İstanbul uzun zamandır özlemle beklediği beyaz örtüye kavuştu. Günlerdir devam eden kar yağışının ne zamana kadar süreceği merak ediliyor. Peki, İstanbul’da kar yağışı ne zaman sona erecek?
İstanbul ne zaman kar duracak? İstanbul yarın hava nasıl olacak?
İstanbul’da kar yağışı 17 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sürecek. Perşembe günü ise sıcaklığın mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.