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İstanbul merkezli terör operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensubu olduğu iddia edilen 20 şüpheli yakalandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:07
İstanbul merkezli terör operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstihbari çalışmalar neticesinde, örgütün bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına tüm eylemleri organize ettiği belirtilen terör örgütü mensuplarının İstanbul'da olduğunu saptayan ekipler, şüphelilerin terör örgütünün ilk silahlı eyleminin yıl dönümü bahanesiyle kentin belirli noktalarında eylem yapabileceğini belirledi.

Bu çerçevede tespit edilen 25 şüpheliden 20'si, 8-15 Ağustos arasında İstanbul'un 9 ilçesi ile İzmir'de 25 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Örgüt içinde sözde "kadrolu" olduğu belirtilen bazı şüphelilerin, örgütün kırsal alanına eleman kazandırmak için çalıştığı ve kentte faaliyette bulunan terör örgütü yandaşlarına para ve malzeme temin ettiği aktarıldı.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:07
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. İzmir
  4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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