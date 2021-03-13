İstanbul Medipol Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, İstanbul Medipol Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacak.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünün İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere İstanbul Medipol Üniversitesi'nin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

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