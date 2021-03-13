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Ekonomi İstanbul Medipol Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacağını açıkladı
Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacağını açıkladı

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 13:54:00 -
İstanbul Medipol Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, İstanbul Medipol Üniversitesi aşağıda  belirtilen  akademik  birimlerine;  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ile  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacak.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünün İnsan Kaynakları ve Planlama  Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere İstanbul Medipol Üniversitesi'nin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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