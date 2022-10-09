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Ekonomi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim elemanı alınacak,

Yeniakit Publisher
2022-10-09 15:02:00 -
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına

İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

• Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir. Rektörlük, kadroların ilan ve atama sürecinin her aşamasında atamayı iptal etme hakkına sahiptir.

• Başvurular Üniversitemizin ilgili Fakültesine şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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