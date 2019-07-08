İstanbul kurban satış yerleri İBB İstanbul kurban kesim yerleri 2019

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurban bayramı (Zilhicce ayı) aynı zamanda hac ibadetinin yapıldığı bir ay. Hac ibadetini yapacak olan milyonlarca hacı adayı kutsal topraklara akın etti. Hacı adaylarının hac heyecanı yaşarken, kurban kesecek Müslümanların ise kurbanlık alımı için kuran satış yerlerinin 2019 kurban satış çadırlarının nereye kurulacağının merakı var. İstanbul'daki kurban kesim yerleri ve kurban satış pazarlarını ilçe ilçe haberimizde sizlerle paylaştık. 11 Ağustos 2019 Pazar günü Kurban bayramının 1. günü. Kurban kesme ibadetini yerine getirecek Müslümanlar kurban pazarlarında kurbanlık bakmaya başladı. Peki Avrupa yakasında İBB kurban satış yerleri. Anadolu yakası İBB kurban kesim ve satış yerleri.

Diyanet 2019 kurban fiyatlarını açıkladı | Kurban fiyatları 2019 ne kadar?

İstanbul’da modern donanımlara sahip kesim ve satış yerleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı süresince vatandaşlara hizmet verecek. İstanbul’da 4 tanesi Avrupa Yakası, 3 tanesi de Anadolu Yakasında olmak üzere toplam 7 adet kurban satış ve kesim alanı bulunuyor. Alibeyköy, Kayaşehir, Avcılar, Haraççı, Ataşehir, Pendik ve Paşaköy’deki satış ve kesim alanı. Arnavutköy (Boyalık, Hacımaşlı, Yassıören), Çatalca (Akalan, Halaçlı), Eyüp (Akpınar), Silivri (Akören) ve Şile (Doğancılı) ilçelerinde kırsal mahallelere de modern kurban alanları kurulması bekleniyor.

İBB kurban satış ve kesim alanları

ALİBEYKÖY KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Güzeltepe Mah. Atatürk Cad.İBB Lojistik Destek Merkezi Karşısı\EYÜP

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1.470-Alan: 4.940 m2

AVCILAR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Bahçeşehir - Esenyurt yolu doğa parkı Cad. Isparta kule Viyadüğü\AVCILAR

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:900-Alan: 23.000m2

ATAŞEHİR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Ataşehir Ferhat Paşa Mah. Büyükbakkalköy Yolu\ATAŞEHİR

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1.122- Alan: 34.553,61m2

SANCAKTEPE KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Paşaköy Mah. İsmet İnönü Cad.\SANCAKTEPE

Kesimhane Sayısı:3-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.500- Alan: 55.000m2KAYAŞEHİR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Kayabaşı mah. 19. Bölge 2. Kısım Yanı\BAŞAKŞEHİR

Kesimhane Sayısı:4-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.244- Alan: 47.000m2

KAYAŞEHİR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Kayabaşı mah. 19. Bölge 2. Kısım Yanı\BAŞAKŞEHİR

Kesimhane Sayısı:4-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.244- Alan: 47.000m2

ARNAVUTKÖY KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Haraççı Mah. Behice Sokak\ARNAVUTKÖY

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1200- Alan: 10.000m2

PENDİK KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Kurna Mah. Kurtdoğmuş yolu.\PENDİK

Kesimhane Sayısı:5- Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.460

Küçükbaş Hayvan Kapasitesi:300- Alan: 60.000m2