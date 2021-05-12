  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'li hava yolu şirketlerinden 'Tel Aviv' kararı! İptal edildi
Siyonist saldırılarda 500 konut ve 52 hükümet binası tahrip oldu
Pendik'te metro inşaatında patlama
Barbar İsrailli siyonistler yağmalamaya başladı!
Aktüel İstanbul, Kudüs için ayağa kalktı
Aktüel

İstanbul, Kudüs için ayağa kalktı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın çağrısıyla Kudüs’e destek amacıyla İstanbul’da binlerce aracın katılımıyla dev bir konvoy düzenlendi. Aksaray’da başlayan “Kudüs'e Umut Ol” araç konvoyu, İsrail Konsolosluğu’nda son buldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 20:32:00 -

İşgalci İsrail'in; Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırılara "dur" demek ve Filistinlilerin direnişine destek vermek için İHH İnsani Yardım Vakfı, birçok STK’nın desteğiyle İstanbul’da araç konvoyu düzenledi. Aksaray’dan hareket eden konvoy, sırasıyla Unkapanı, Şişhane, Taksim, Harbiye, Şişli ve Mecidiyeköy’den geçerek İsrail Konsolosluğu’na ulaştı.

 

“Zafer konvoyları da düzenleyeceğiz”

Kalabalığa seslenen İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Yaptığımız eylemlerle ve bu konvoyla birlikte İsrail’in katliamlarını tüm dünyaya gösterdik” dedi. Bülent Yıldırım, şöyle konuştu:

“Malımız ve canımızla Filistin halkının yanında olacağız. İnsanlık için İsrail'e karşı dik duracağız! Siz Mescid-i Aksa'ya zarar verdiğinizi mi zannediyorsunuz? Siz aslında Mescid-i Aksa'nın kapılarını Türkiye'ye açtınız. Türk, Kürt, Arap birleşirse Ortadoğu'daki oyunu bozar. Direnen kazanacak. Bugün, "Kudüs'e Umut Ol" günümüzdür. Bir gün, bu sokaklarda zafer konvoyları da yapacağız.”

 

Filistin bayrağı konsoloslukta!

Konvoy sonunda Türkiye ve Filistin bayrakları, İsrail Konsolosluğu binasına yansıtıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kalleş İsrail'in Türkiye planı
Dünya

Kalleş İsrail'in Türkiye planı

Kudüs'te saldırıları artıran terör devleti İsrail, diğer yandan Golan-Suveyda-Tenef-Deyr ez-Zor ve Haseke hattında korsan koridor inşa etmey..
Şırınga Özlem Armağan Çağlayan'ı çıldırttı
Medya

Şırınga Özlem Armağan Çağlayan'ı çıldırttı

CHP'nin yayın organı Halk TV'de program yapan ve sürekli skandallarla gündeme gelen Özlem Gürses, Armağan Çağlayan'ı da çıldırttı. Gürses'in..
İsrail Büyükelçiliği’nden skandal paylaşım
Dünya

İsrail Büyükelçiliği’nden skandal paylaşım

İsrail Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla mazlum Filistin vatandaşlarını koruya ve topraklarını savunmak için..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay