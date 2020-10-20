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Aktüel İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak bekleniyor
Aktüel

İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:51:29 -
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin doğusu ile İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice eseceği öngörülüyor.

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