İstanbul kart kaybolunca ne yapılır? HES kodu eşleşmeli İstanbul kart kayboldu ne yapmalıyım?

İstanbul’da toplu taşıma kullananlar İstanbulkart’a sahip olması gerekir. İstanbulkart olmayanlar metro, metrobüs gibi toplu taşıma araşlarına binememektedir. İstanbulkart dolum temsilcilerinden (Bireysel, Kurumsal) veya Biletmatik’lerden güncel kart bedeli karşılığında satın alabilirsiniz. İstanbulkart’a akbil dolumu bilet dolum makineleri üzerinden yapılmakta.

İstanbulkartı'mı kaybettim, çaldırdım ne yapmalıyım?

Kullanıcıdan kaynaklanan (kırılma, çatlama, delinme, bükülme vb.) arızalar nedeniyle kullanım dışı kalan anonim İstanbulkart’ların ücretsiz değişimi yapılmamaktadır. Kartınız kaybolduğunda kayıp bildirimi yapmanız ve katınızı kapattırmanız gerekmektedir. ALO 153'ü arayarak kayıp bildiriminiz yapmanız gerekmektedir. İstanbulkart kaybolduğunda kart kapatma talebinde bulunmamanız halinde, kartınızı bir başkası kullanabilir. Kartınız bir başkası kullanırken yakalanırsa, adınıza usulsüz kullanım cezası uygulanmaktadır. Yeni bir kart alabilmeniz için usulsüz kullanım cezasını ödemeniz gerekmektedir.

İndirimli kart nedir? İndirimli kart kimlere verilir?

İndirimli kart, toplu ulaşımda uygulanan indirimli tarifeyi kullanmaya hak kazanan kişilere verilmektedir. Öğretmen, Öğrenci ve 60 Yaş Kart’ı olmak üzere üç kategorisi olan ve ön yüzünde kişi bilgileri ile fotoğrafının yer aldığı kişisel kart tipidir. Not: 60 Yaş indirimli tarife hakkı sadece Türk vatandaşları için geçerlidir.

Ücretsiz İstanbulkart nedir? Ücretsiz İstanbulkart nasıl çıkartılır?

Ücretsiz Kart, toplu ulaşımda uygulanan ücretsiz tarifeyi kullanmaya hak kazanmış kişilere verilmektedir. Ön yüzünde kişi bilgileri ile fotoğrafının yer aldığı kişisel kart tipidir. Ücretsiz Kart tipleri, kart alım şartları ve gerekli evraklar hakkında, https://www.istanbulkart.istanbul/kartlarimiz linkini ziyaret edebilir ya da ALO 153 Beyaz Masa ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

65 yaş üstü kart nereden çıkartılır?

65 yaşını ay ve gün olarak dolduran her Türk vatandaşı, bu haktan yararlanabilmektedir. 65 Yaş Kart taleplerinizde, ilk kez veya kayıp nedeniyle başvuruda bulunuyorsanız; https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ linki üzerinden online kart başvurusu yapılabilirsiniz. Ayrıca, size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezine şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. 65 Yaş kategorisindeki kartınız arızalanarak kullanım dışı kaldı ise, yenileme işlemleri için arızalı kartınız ile İstanbulkart Başvuru Merkezlerimize başvuru yapmanız gerekmektedir. Kart alım şartları ve gerekli evraklar hakkında, https://www.istanbulkart.istanbul/kartlarimiz linkini ziyaret edebilir ya da ALO 153 Beyaz Masa ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.