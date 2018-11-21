İstanbul Kadıköy'de 11 kişiyi bıçaklayan şüpheliye 165 yıl hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali K'nın olay tarihinde Kadıköy İnönü Caddesinde bulunan bir kasaba gelerek, iş yeri sahibi A.Y'ye amcasının oğlunun telefon numarasını sorduğu anlatıldı.

Şüpheli Ali K'nın, söz konusu numaranın kendisinde olmadığını söylemesi üzerine iş yeri sahibi A.Y'yi karın bölgesinden bıçakladığı aktarılan iddianamede, şüphelinin akabinde aynı iş yerinin diğer sahibi olan M.Y'yi de göğüs bölgesinden bıçakladığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin daha sonra söz konusu iş yerine alışverişe gelen T.A'yı boyun bölgesinden bıçaklayarak dışarı çıktığı, cadde üzerinde elinde bıçakla yürürken tesadüf eseri yanından geçen A.Ö'yü karnından, H.S'yi bir kez kolundan, iki kez de göğüs kısmından, Ş.P'yi de karnından bıçakladığı anlatıldı.

Bu sırada yaralananları görerek tepki gösteren A.Ö'ye de bıçak sallayarak göz ve şakak kısmından yaralayan şüpheli Ali K'nın, daha sonra yoldan geçmekte olan M.E.P'nin kalbine doğru birden fazla kez bıçak salladığı aktarılan iddianamede, M.E.P'nin kendisini koluyla koruması nedeniyle bıçak darbelerinin koluna isabet ettiği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Ali K'nın devamında H.E'yi belinden, M.Y'yi 2 kez boynundan, İ.Y'yi de sağ uyluk kısmından yaraladığı, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin şüpheliyi çimenlik alanda oturur vaziyette, olayda kullandığı bıçağı da toprağa saplamış halde yakaladığı kaydedildi.

Alınan doktor raporlarından müştekiler Ş.P, T.A, M.Y, A.Y ve H.S'nin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandıkları belirtilen iddianamede, 11 müştekinin şüpheli Ali K'dan şikayetçi olduğu ifade edildi.

165 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüphelinin, elindeki bıçakla müştekilerin hayati tehlike geçirecek bölgelerinden yaraladığı, hayati bölgelerini hedef alarak bıçakladığı, bu nedenle eyleminin her bir müştekiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu bilgisi verildi.

Bu kapsamda şüpheli Ali K'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere, toplam 99 yıldan 165 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli Ali K'nın yargılanmasına başlanacak.