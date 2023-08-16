'İstanbul ittifakı' şimdiden elinde patladı! İmamoğlu, HDP ve İYİ Parti'den veto yedi!

CHP genel başkanlığı koltuğuna gözünü diken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beklediği desteği alamayınca yeniden belediye başkan adaylığına yöneldi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Altılı Masa'nın "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" olarak tanıtılan ancak Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesiyle hayalleri suya düşen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözünü yükseklere dikti.

"Değişim" talepleriyle öne çıkan ve Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu, parti içi muhalefetten istediği desteği alamayınca elindeki koltuğa yapışmaya karar verdi. İmamoğlu yaptığı açıklamada yerel seçimlerde İstanbul ittifakını yeniden kuracağını söyledi.

HDP'DEN VETO YEDİ: KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun yeniden adaylık için ittifak açıklamalarından sonra gözler ittifakın diğer partilerine çevrildi. 2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu'nu destekleyen HDP'den, İmamoğlu'na veto geldi. Gazete Duvar'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, önceliklerinin kendi ittifakları olan Emek Özgürlük İttifakı'nı geliştirmek olduğunu söyledi.

İYİ PARTİ DE VETO ETTİ

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, parti teşkilatları olarak yerel seçimlere tek başlarına girecek ciddi bir hazırlık yürüttüklerini söyledi.

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İYİ Partinin yerel seçimlere ittifakla mı tek başına mı gireceği sorusuna Kavuncu, "Bütün teşkilatlarımız 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle ilgili çok yoğun bir adaylık konusunu konuşuyorlar, tartışıyorlar. Ciddi bir hazırlık süreci var. Siyasi partiler iddia ortaya koyarlar, bizim iddiamız da iktidar olmaktır. Bunun için de yereli, geneli her anlamda bizim iddia ortaya koymamız ve hazırlığımızı yapmamız lazım. Netice ne olursa olsun, 31 Mart 2024'te nasıl bir yapı olursa olsun bütün parti teşkilatlarımız olarak sanki tek başımıza girecekmiş gibi çok güçlü ve ciddi bir şekilde hazırlığımızı yapmak durumundayız." yanıtını verdi.

"CHP İLE MÜZAKERE YAPMADIK"

Kavuncu, "İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak için CHP'den İzmir'i istediği" yönündeki iddiaların sorulması üzerine de "Bunların hepsi dedikodu. Böyle bir görüşme ya da bu anlamda yapılmış herhangi bir müzakere yok. Bizim şu anda odaklanacağımız tek konu var; İzmir halkının yerel anlamda yaşadığı sıkıntılar ve mutlu olabileceği bir kent hayatını nasıl var edebiliriz? Bunu konuştuğumuz sürece o konular gündeme gelir ya da gelmez ama bunların hepsi dedikodu." dedi.