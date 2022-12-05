İstanbul için sağanak kar yağışı duyurusu! Açık açık uyarıldı

Son dakika... Meteoroloji yeni yayımladığı hava durumu raporunda birçok il için kar yağığı ve sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna cevap vererek Aralık sonunu işaret etti.



Yurt genelinde aralık ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporun birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftanın nasıl geçeceğini anlattı. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu da yanıtlayan Tek, şu açıklamaları yaptı:

"Hafta başından itibaren yağışlı hava ortadan kalkacak. Yarın için Trakya ve İstanbul'da zayıf bir yağış ihtimali var.

Sıcaklıklar bu seviyede devam edecek. İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde olacak. Lodos ve sis etkili olacak. Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok.

Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz.

Ayın 20'sinden sonra soğuk hava gelecek. Önümüzdeki hafta sonu ise sağanak yağışlar var. Bir sonraki hafta ise İstanbul'da sıcaklıklar 18-19 derecelere kadar çıkacak…"

Rapor yayımlandı

Meteoroloji'nin 5 Aralık Pazartesi günü için açıkladığı raporda; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kastamonu kıyıları, Sinop, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.