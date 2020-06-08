İstanbul için endişelendiren 'lağım' uyarısı
Gazeteci Cemil Barlas, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 'beceriksizliği' nedeniyle sulara lağım karışma riskinin bulunduğunu söyledi.
Gazeteci Cemil Barlas, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 'beceriksizliği' nedeniyle sulara lağım karışma riskinin bulunduğunu bildirdi.
İstanbul'un yönetilemediğini belirten Barlas, "Bir beceriksizlik sonucu suya lağım karışıp insanların salgınla hastalanmasının en az korona kadar potansiyel riski var.. Sürekli bi yerlerde lağım saçılıyor veya boru patlıyor.." ifadelerini kullandı.
İşte Barlas'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım: