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Gündem

İstanbul için endişelendiren 'lağım' uyarısı

Gazeteci Cemil Barlas, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 'beceriksizliği' nedeniyle sulara lağım karışma riskinin bulunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:06:00 - 2020-06-08 13:17:00
İstanbul için endişelendiren 'lağım' uyarısı

Gazeteci Cemil Barlas, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 'beceriksizliği' nedeniyle sulara lağım karışma riskinin bulunduğunu bildirdi.

İstanbul'un yönetilemediğini belirten Barlas, "Bir beceriksizlik sonucu suya lağım karışıp insanların salgınla hastalanmasının en az korona kadar potansiyel riski var.. Sürekli bi yerlerde lağım saçılıyor veya boru patlıyor.." ifadelerini kullandı.

İşte Barlas'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

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Yorumlar

serdar-1.

ekreme çamur yapışmaz 
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İtevmez

Ne yani bu adamın istanbul'a belediye başkanı olmasından daha vahim değil ya
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