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Gündem istanbul Havalimanı’ndaki hanutçu operasyonunda 12 kişi tutuklandı
Gündem

istanbul Havalimanı’ndaki hanutçu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

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istanbul Havalimanı’ndaki hanutçu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

İstanbul Havalimanı’nda yolculara taşımacılık hizmeti bahanesiyle rahatsız ederek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 12’si tutuklandı, 9 şüpheli hakkında ise havalimanına girmeme şartıyla adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde İstanbul Havalimanı’nda hanutçulara yönelik 16 Haziran’da operasyon yapılmıştı. Daha önce haklarında idari işlem uygulanmasına rağmen hanutçuluk faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 21 cep telefonu ele geçirilmişti. Gözaltındaki 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkeme, 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Diğer 9 şahıs hakkında ise İstanbul Havalimanı Terminal ve eklentilerine girmemek suretiyle adli kontrol kararı verildi.

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