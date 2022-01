İstanbul Havalimanı'nda seferler başladı mı? İstanbul Havalimanı THY hangi seferler yapılıyor?

Soğuk hava ve yoğun kar yağışıyla karşılaşan İstanbul’da ulaşımda büyük aksaklıklar yaşandı. İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde uçuşlar iptal edildi. İstanbul’a gelerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda bir pistin açıldığını ve uçuşların başlayacağını açıklamıştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşların tamamen durduğu İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.30'da ilk iniş gerçekleştirilmişti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda kalkış uçuşlarının kademeli olarak başladığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı THY hangi seferler yapılıyor?

İstanbul Havalimanı’nda karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Aycı şunları dile getirdi: İstanbul Havalimanı'nda kalkış uçuşları başladı. Havalimanı’nda bir pist açık .Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda 1 pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01 yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız.