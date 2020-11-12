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Aktüel İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun üzerinde 100 kaçak cep telefonu bulundu
Aktüel

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun üzerinde 100 kaçak cep telefonu bulundu

Kuveyt'ten İstanbul'a geldiği belirlenen Mısır uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:33:27 -
İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun üzerinde 100 kaçak cep telefonu bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda, Kuveyt'ten gelen Mısır uyruklu bir yolcunun üzerinde 100 kaçak cep telefonu bulundu.

Alınan bilgiye göre, risk analiz polisleri, 9 Kasım'da, vücut yapısından ve yürüyüşünden şüphelendikleri Mısır uyruklu yolcuyu takibe aldı.

Ekipler, durdurarak kimliğini kontrol ettikleri yolcuyu, üzerindeki kabarıklık nedeniyle kabine götürdü.

Burada yapılan aramalarda şüphelinin yeleğinde 70, bacaklarına sarılı halde ise 30 kaçak cep telefonu bulundu.

Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan ve burada sinir krizi geçirdiği öğrenilen yolcuya sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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