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Gündem İstanbul Havalimanı rekor üstüne rekor kırıyor, Almanya’nın ‘lanetli havalimanı’ iflas ediyor!
Gündem

İstanbul Havalimanı rekor üstüne rekor kırıyor, Almanya’nın ‘lanetli havalimanı’ iflas ediyor!

Türkiye yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanını 3 yıl önce hizmete açarken, Almanya’da 9 yıl gecikmeli olarak hizmete başlayan Berlin Brandenburg Havalimanı’nın iflasın eşiğinde olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 20:57:00 - 2021-11-01 21:00:43
İstanbul Havalimanı rekor üstüne rekor kırıyor, Almanya’nın ‘lanetli havalimanı’ iflas ediyor!

Yapımına uzun yıllar önce başlanan ve açılışı sürekli ertelenen BER Havalimanı'nın acilen 2.4 milyar euro paraya ihtiyacı olduğu öğrenildi. 

9 yıl gecikmeli olarak hizmete açılmıştı

BER Havalimanı'nın CEO'su Aletta von Massenbach, "Şirketin likiditesi 2022'nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Şubat ayında bir borç ödemesi yapacağız. Çok acil mali yardıma ihtiyacımız var" dedi.

Geçen yıl 1 milyar euro zarar eden havalimanının 2026 yılına 2.4 milyar euroya ihtiyacı olacağı belirtiliyor. İnşasına 2006'da başlanan ve 1 milyar 900 milyon euroya mal olması öngörülen havalimanının yapımı için 6 milyar euro harcandı. İnşa sürecindeki yanlış planlamalar ve yönetimdeki hatalar nedeniyle projenin maliyeti arttı 

Türkiye çok kısa bir sürede İstanbul Havalimanı’nı hizmete açtı

İstanbul Havalimanı, faaliyete geçmesinin ardından geçen 3 yılda küresel salgına rağmen 103,5 milyon yolcuya ulaşırken, bu süre içerisinde çok sayıda birincilik ve ödüle layık görüldü.

 

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