İstanbul Havalimanı 2050’ye kadar ‘sıfır emisyon’ taahhüt ediyor

Airports Council International’ın (ACI) 2019 Haziran ayında başlattığı ‘Net Zero 2050’ hareketine katılan havalimanında karbon emisyonlarının azaltılması için enerji verimlilik faaliyetleri, sistem iyileştirmeleri, ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, gelecek nesillere karşı önemli bir sorumlulukları bulunduğunun bilincinde olduklarını belirtti. Bu bilinçle temiz bir dünya için harekete geçtiklerini vurgulayan Samsunlu, şunları kaydetti: “Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı’nda 2050 yılına kadar ‘Net Sıfır CO2 Emisyonu’ yol haritamızı hazırladık ve bu doğrultuda agresif bir planlama yaparak karbon salım azaltım stratejimizi oluşturduk. Böylelikle hem teknolojik hem operasyonel gerekliliklerin sürekli takip edildiği ve değerlendirildiği bir sürece dahil olduk. Birçok projemizi halihazırda hayata geçirerek 2050 yılından çok daha önce sıfır emisyon hedeflerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Kısa vadede, enerji verimlilik faaliyetleri, enerji etütleriyle sistem iyileştirmeleri, elektrikli araç kullanımları ve araç şarj istasyonu kurulumlarını gerçekleştirdik, Uzun vadede, Güneş Enerji Santralleri kurulumu ve Yeşil Enerji satınalımları ile elektrik enerjisi ihtiyaçlarımızın büyük kısmını yenilenebilir kaynaklardan temin edeceğiz. Ağaçlandırma faaliyetlerimizin de önemli miktarlarda karbon emisyon yutağı haline geleceği düşüncesindeyiz. Gelişen teknolojiler takip edilerek ağır taşıtlarda bio dizel kullanımı, hidrojen yakıtının ısınma ve ulaşım amaçlı kullanımı, baca gazından karbon yakalama teknolojilerini de takip ederek emisyon azaltım fırsatlarını da değerlendireceğiz. İGA olarak amaçlarımız doğrultusunda çıtayı daha da yükseltmek en büyük hedefimiz.”