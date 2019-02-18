İstanbul hava durumu Hafta sonu İstanbul’da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika verilerine göre, İstanbul’da hava durumu son durum verilerine ilişkin rapor yayınlandı. İstanbul’da hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor. Peki İstanbul’da yağmur ve kar ne zaman yağacak?Hafta sonu İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika verilerine göre, İstanbul’da hava durumu son durum verilerine ilişkin rapor yayınlandı. İstanbul’da hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor. Peki İstanbul’da yağmur ve kar ne zaman yağacak? Hafta sonu İstanbul’da hava nasıl olacak? Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün haftalık değerlendirme raporuna göre; hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek. Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek. Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesinlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.

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