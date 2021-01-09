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Yaşam İstanbul hava durumu güncel | İstanbul yağmur yağacak mı?
Yaşam

İstanbul hava durumu güncel | İstanbul yağmur yağacak mı?

İstanbul'da yağmur kaç gün yağacak? | İstanbul Valiliği 'sarı' koduyla yağış uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'da kaç gün yağış olacak? İstanbul hava durumu | İstanbul kar yağacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-09 13:38:00 -
İstanbul hava durumu güncel | İstanbul yağmur yağacak mı?

Pandeminin etkisiyle su tüketiminin artması ve beklenene yağışların gerçekleşmemesi sebebiyle İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 19’a geriledi. Milyonlarca kişinin beklediği yağmur haberi ise geldi. Peki, İstanbul’da kaç gün yağmur yağacak?

İstanbul hava durumu güncel | İstanbul yağmur yağacak mı? 

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul'da hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullandı.

Açıklamada, 9-10 Ocak için "sarı" olarak belirtilen meteouyarı koduna ilişkin, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." bilgisi verildi.

 

 

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