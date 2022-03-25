27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan İstanbul Yarı Maratonu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Valiliği konu hakkında bir açıklama yayımladı ve alternatif güzergahları belirtti. Peki, İstanbul hangi yollar ne zaman trafiğe kapanacak?

İstanbul hangi yollar trafiğe kapalı | 26 Mart 27 Mart İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi

26.03.2022 Cumartesi Günü Saat 17.00 ile 27.03.2022 Pazar Günü Saat 14.00 Arası Kapanacak Yollar

Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü

27.03.2022 Pazar Günü Saat 02.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar

Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası

Namık Kemal varyant dönüşleri

Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı

Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası

27.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 - 13.30 Arası Kapanacak Yollar

Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

Atatürk Bulvarı’ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Galata Köprüsü çift yönlü olarak

Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak’tan Sirkeci istikametine kapatılacak.

Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.

Yevadut Caddesi’nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecektir.

Savaklar Caddesi’nden Ayvansaray’a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar

E5 Güney Ayvansaray’a inişler

27.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar

Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri

Cankurtaran(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecektir.)

Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecektir.)

Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları

Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray’a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)

Alternatif Güzargâhlar

Atatürk Bulvarı

Avrasya Tünel

Atatürk Köprüsü

Haliç Köprüsü

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

D 100 Kuzey Güney Yol

Türkeli Caddesi

Aksaray Caddesi

Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)

Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

Kızılelma Caddesi

Onuncu Yıl Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri

Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar

Küçük Langa Aralığı Caddesi