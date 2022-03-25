İstanbul hangi yollar trafiğe kapalı | 26 Mart 27 Mart İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi
İstanbul neden yollar kapalı 26-27 Mart | 27 Mart tarihlerinde İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Trafiğe çıkacak olan sürücüler ise 'İstanbul'da hangi yollar kapalı?' sorusunun cevabını araştırıyor.
27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan İstanbul Yarı Maratonu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Valiliği konu hakkında bir açıklama yayımladı ve alternatif güzergahları belirtti. Peki, İstanbul hangi yollar ne zaman trafiğe kapanacak?
İstanbul hangi yollar trafiğe kapalı | 26 Mart 27 Mart İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi
26.03.2022 Cumartesi Günü Saat 17.00 ile 27.03.2022 Pazar Günü Saat 14.00 Arası Kapanacak Yollar
Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü
27.03.2022 Pazar Günü Saat 02.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar
Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası
Namık Kemal varyant dönüşleri
Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı
Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası
27.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 - 13.30 Arası Kapanacak Yollar
Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak
Atatürk Bulvarı’ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları
Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak
Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak
Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak
Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Galata Köprüsü çift yönlü olarak
Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak’tan Sirkeci istikametine kapatılacak.
Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.
Yevadut Caddesi’nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecektir.
Savaklar Caddesi’nden Ayvansaray’a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar
E5 Güney Ayvansaray’a inişler
27.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar
Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri
Cankurtaran(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)
Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecektir.)
Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecektir.)
Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları
Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray’a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)
Alternatif Güzargâhlar
Atatürk Bulvarı
Avrasya Tünel
Atatürk Köprüsü
Haliç Köprüsü
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
D 100 Kuzey Güney Yol
Türkeli Caddesi
Aksaray Caddesi
Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)
Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
Kızılelma Caddesi
Onuncu Yıl Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri
Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar
Küçük Langa Aralığı Caddesi