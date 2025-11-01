İstanbul hangi yollar kapalı 2 Kasım Pazar?

İstanbul bu hafta sonu bir kez daha kıtaları buluşturacak maratona ev sahipliği yapıyor. Ancak 47. İstanbul Maratonu nedeniyle 2 Kasım Pazar sabahı erken saatlerden itibaren şehir genelinde kapsamlı trafik önlemleri uygulanacak. İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin duyurusuna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli, Galata Köprüsü ve sahil güzergâhları sabahın ilk saatlerinde araç trafiğine kapatılacak. Maraton tamamlanana kadar sürücülerin alternatif yolları tercih etmesi gerekiyor.

Hangi yollar kapatılacak?

Maratonun güvenliği için alınan önlemler kapsamında ilk kapanmalar gece yarısından hemen sonra başlayacak. Saat 03.00’te şu yollar trafiğe kapatılacak:

Güney Zincirlikuyu ayrımı

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 katılımı

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü bağlantısı

Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi – 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılımı

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak – Kuzey Çevreyolu bağlantısı

06.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak yollar

Sabah saat 06.00’dan itibaren ulaşım kısıtlamaları genişleyecek. Valilik açıklamasına göre şu güzergâhlar da araç trafiğine kapalı olacak:

Rauf Orbay Caddesi (Florya–Yenikapı yönleri)

Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı–Bakırköy arası)

Ankara, Alayköşkü, Alemdar ve Divanyolu caddeleri

Ragıp Gümüşpala Caddesi (Sarayburnu–Unkapanı yönü)

Galata Köprüsü (iki yönlü)

Avrasya Tüneli (iki yönlü)

Sultanahmet Atmeydanı ve çevre yolları

Alternatif güzergahları neler?

Valilik, sürücülerin mağdur olmaması için yönlendirmelerin yapılacağını ve alternatif güzergâhların kullanılabileceğini belirtti. Buna göre sürücüler, şu yolları tercih edebilecek:

Vatan, Millet, Fevzipaşa, D-100, Balat Sahil hattı

Unkapanı Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Ekrem Kurt Bulvarı

Yeni Havalimanı ve Eski Havalimanı Caddesi

Çamlıca gişelerden gelen akımın Ünalan–Ataşehir yönüne yönlendirileceği belirtildi.

Toplu taşımada da düzenleme olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, maraton nedeniyle İETT, metro ve metrobüs hatlarında geçici güzergâh değişiklikleri yapılacağını bildirdi. Vatandaşların ulaşım planlarını önceden yapmaları ve mümkünse toplu taşımayı tercih etmeleri istendi.

Maraton saat kaçta başlayacak?

İstanbul Maratonu’nda ilk start 07.00’de tekerlekli sandalye yarışıyla, ardından 08.00’de 42K koşusu ile verilecek. 15K ve halk koşusu kategorileri ise 09.00’da başlayacak.