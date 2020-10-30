  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
Aktüel

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:34:50 -
İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda, "Yeditepe Huzur 2020-20" uygulaması, saat 19.00'da başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.

Asayiş uygulaması, saat 21.00'de sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
Gündem

Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve İstanbul'da hissedildi. Kandilli Rsathanesi, ..
“2023’ü hedeflediğimiz birçok mega proje var”
Ekonomi

“2023’ü hedeflediğimiz birçok mega proje var”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazda ve enerjide bölgenin ticaret merkezi olma doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini..
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul Repo Piyasasında fonlama yapmayacak. Merkez Bankası tarafından BIST Repo-Ters Repo Pazarı'..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay