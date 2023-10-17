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Gündem İstanbul Gazze için ayağa kalktı! İsrail Başkonsolosluğuna akın ediyorlar
Gündem

İstanbul Gazze için ayağa kalktı! İsrail Başkonsolosluğuna akın ediyorlar

Yeniakit Publisher
2023-10-17 23:08:00 -
İstanbul Gazze için ayağa kalktı! İsrail Başkonsolosluğuna akın ediyorlar

İşgalci İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması İstanbul'da İsrail Baskonsoloslugu önünde binlerce kişinin katılımıyla güçlü bir şekilde protesto ediliyor.

İsrail'in Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az bin kişi hayatını kaybetti.

Korkunç katliam İstanbul'da protesto ediliyor

İstanbul'da on binlerce kişi korkunç katliamı protesto etmek için İsrail konsolosluğu önüne hareket etti.

Çok sayıda STK'nın destek verdiği protesto İsrail Baskonsoloslugu önünde başladı.

Akademisyenlerden İsrail'e tepki çağrısı

Türk akademisyenler, tüm ulusal ve uluslararası akademik camiayı, aydınları, medyayı ve sanatçıları İsrail'e güçlü bir tepki verme çağrısında bulundu.

Aralarında 134 Türk akademisyenin bulunduğu "Gazze için son çağrı. Tüm Uluslararası Kamuoyu Vicdanına Acil ve Açık Davet" başlığıyla açıklama yapıldı.
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Türk akademisyenler olarak, her ne gerekçeyle olursa olsun, uluslararası hukukun hiçe sayılıp Gazze'nin bir açık hava hapishanesine çevrilmesine "Hayır" dediklerinin belirtildiği açıklamada, savaş hukukunun hiçe sayılarak, sivil insanların üzerine on binlerce bomba yağdırılmasının vicdanları derinden yaraladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sivil vatandaşlarına saldırı olduğu gerekçesiyle binlerce sivil Filistinliyi katleden, yüz binlercesini yurdundan eden İsrail'in katliamlarına ve insan hakları ihlallerine sessiz kalmayacağımızı ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in bir devlet gibi davranmaya ve uluslararası hukuka uymaya davet edildiği açıklamada, insanlık değerlerine ve hukuka inanan devletlerin ve uluslararası kamuoyunun bu korkunç katliamı bir an önce durdurması ve gelişmelerin daha vahim boyutlara ulaşmaması için İsrail'e diplomatik baskı uygulanmasının talep edildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözlerimizin önünde yaşanan ve tarihte eşi benzeri az görülmüş bu vahşete 'Hayır' demenin insani, entelektüel ve akademik bir sorumluluk olduğu şuuruyla tüm ulusal ve uluslararası akademik camiayı, aydınları, medyayı ve sanatçıları İsrail'e güçlü bir tepki vermeye çağırıyoruz. Tarih, şahit olduğumuz bu gözü dönmüş vahşete sessiz kalanları da kalmayanları da not etmektedir. Biz vicdan, hukuk, insanlık safında yerimizi aldığımızı deklare ediyor, bu anlayış ve şuurla dünyanın tüm üniversitelerini ve akademisyenlerini adaletin ve vicdanın sesini yükseltmeye davet ediyoruz.''

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