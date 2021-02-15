İstanbul Finans Merkezi 2022'de açılıyor

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, önemli açıklamalarda bulundu. Aşan, buluşmada İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi’ni bitirmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Tamamlanma oranı arttı

Aşan, “2018’de İFM inşaatlarının tamamlanma oranı yüzde 20 seviyelerindeydi. Bizim projeyi devralmamızın ardından bu oran yüzde 50’leri buldu. İnşallah İFM Projesi, belirlemiş olduğumuz stratejilerle ilerleyecek ve büyük ihtimalle 2022’nin ilk çeyreğinde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılmış olacak” dedi. İFM’nin tamamlandığında son 10 yılın en önemli projelerinden birisi olacağına inandığını vurgulayan Aşan, şunları kaydetti: “Ciddi bir gelir potansiyeli olan bu proje Türkiye Varlık Fonu (TVF) açısından kârlı bir yatırım. 1 milyon metrekarelik çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Bütün kiralama işlerini TVF üzerinden yapacağız. Hiçbir binayı satmayı düşünmüyoruz. Satılık kat ve ofis de olmayacak. Önümüzdeki yıllarda İFM’nin de değerinin artmasıyla TVF bünyesinde kurulan İFM AŞ’nin bir kısmı halka açılabilir. Böylelikle iyi bir yatırım olduğu kadar yabancı ortalık da mümkün olacaktır. Çünkü büyük bir finansal hacimden söz ediyoruz.”

Kanun yolda

Aşan, İFM’yle ülkeye daha çok yatırımcı çekmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Aşan, gelecek hafta İFM Kanunu’nu TBMM’ye göndereceklerini de duyurdu. Kanunla İstanbul Finans Merkezi’nin yönetim usullerinin ve yatırımcılara sunacağı avantajların belirleneceğini aktaran Aşan, şu bilgileri paylaştı: “Pek çok yabancı finans kurumuyla da görüşmeler yapmaktayız. Nispeten büyük olanların bölge merkezlerinin bir kısmını buraya taşıyabilirsek bunun stratejik hedeflerimize çok büyük katkıları olacaktır. Örneğin Dubai’de yer alan bu tip küresel çaptaki finansal kurumların bölge merkezlerini İstanbul’a taşımak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”

Teşvik belgesi verilecek

Aşan, İFM’ye gelecek finansal kurumlara katılımcı belgesi verileceğini bildirdi. İFM ile Finans ve Teknoloji Üssü’nün de açılacağına da dikkat çeken Aşan, şöyle devam etti: “Burada işleri olabildiğince sanalda tutmaya çalışacağız. Burayı bir çeşit sanal teknopark gibi düşünmek gerek. Girişimciler bölgede faaliyetlerini sürdürürken dünyanın her tarafından personel çalıştırabilsin istiyoruz. Böylelikle İstanbul, doğru teşviklerin kurgulanmasıyla FinTek alanında önemli bir çekim alanı olacaktır. Finans ve Teknoloji Üssü için çok büyük bir girişim fonu oluşturacağız.” Prof. Dr. Aşan, mevcut bankacılık sisteminin risk transferine dayalı olduğuna değindi. Türkiye’de katılım finansın olması gerekenin çok altında kaldığını ve risk paylaşıma dayalı tüketiciyi gözeten finansal ürün ve hizmetler sunduğuna işaret etti. Katılım finansın ruhuna uygun olan risk paylaşımlı finansal hizmetlerin payının arttırılmasını savundu.

Stratejiler yakında paylaşılacak

Aşan, ilaveten “Yıl içerisinde tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planladığımız bir Katılım Finans Strateji Belgesi hazırlıyoruz. Belgede katılım finansa dair vizyonumuz ve bu alanın geliştirilmesine yönelik stratejileri de kamuoyuyla paylaşmış olacağız” diye konuştu.