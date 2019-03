"İstanbul Fellowship, dünya yayımcılığı açısından önemli bir kavşak olacak"

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mustafa Doğru, yurtdışına satışı yapılan her kitabın önemine ilişkin, "Satılan her kitap bir elçi. Yurt dışına lisanslı olarak verilen her kitap o ülkede, o dilde yayımlanacağı için ve o ülke vatandaşlarına ulaşacağı için aslında hem ülkemizin anlatmaya çalıştığı değerleri ulaştırmak açısından bir araç, hem de tanınırlığını artırmak açısından çok önemli." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen "Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları-İstanbul Fellowship" programı sona erdi.

Doğru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Basın Yayın Birliği ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Avrasya Kitap Festivali kapsamında gerçekleşen etkinliğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Üç gün boyunca, 72 ülkeden 286 yayımcının bir araya geldiğine dikkati çeken Doğru, "Satılan her kitap bir elçi. Yurt dışına lisanslı olarak verilen her kitap o ülkede, o dilde yayımlanacağı için ve o ülke vatandaşlarına ulaşacağı için aslında hem ülkemizin anlatmaya çalıştığı değerleri ulaştırmak açısından bir araç, hem de tanınırlığını artırmak açısından çok önemli." diye konuştu.

-"İstanbul Fellowship yayımcılıkta yepyeni bir dünyanın kapılarını açıyor"

Mustafa Doğru, 3 bine yakın görüşmenin gerçekleştiği programı başarıyla tamamlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Bu görüşmelerin sonucunda arkadaşlarımızın istatistik amaçlı topladığı ön anlaşma rakamları var. (Bu rakam) Şu anda bin civarında." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un yabancı yayımcıların birbirleriyle iletişime geçebildiği bir merkez haline geldiğinin altını çizen Doğru, şu bilgileri verdi:

"Bazı konuklarımız için yepyeni bir dünyanın kapılarını açmış olduk aslında. Çünkü dünyanın bir tarafındaki yayıncılar diğer tarafındakilerle çok kolay bir araya gelemiyorlar. Batı ve doğu arasında da çeşitli farklılıklar var. Yayım dünyasında İngilizce, İspanyolca ve Fransızca’nın hakimiyetinden kaynaklanan bazı tekelleşmeler de olabiliyor. İstanbul Fellowship, bütün bunların yavaş yavaş değiştiği yepyeni bir dünyanın kapılarını açan bir program. Umuyoruz ki Istanbul Fellowship, ileride hem dünya yayımcılığı açısından önemli bir kavşak olacak hem de pek çok yeni yayının anlaşmasının yapıldığı bir yer olacak. Istanbul Fellowship'i dünya yayımcılığının merkezinde bir konuma getirmek için gayret edeceğiz."

- "Çok fazla Türk yayınının lisansı yurtdışına satıldı"

Doğru, Türk yayımcıların telif alışverişi için çok fazla alternatifinin olmadığına dikkati çekerek, "Hiç yurt dışında fuara gitmemiş bir yayımcı bile artık buraya gelip hem kitaplarını tanıtabiliyor hem de çeşitli programlarımız aracılığında yazarlarıyla yayımcıları bir araya getirebiliyor. Tercüman desteklerimiz de bunları kolaylaştırıyor. Dolayısıyla çok daha fazla Türk yayınının yurtdışına lisansının satıldığı bir program oldu bu seneki programımız." dedi.

Gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası İstanbul 5. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'na ilişkin hedeflere de değinen Doğru, şunları söyledi:

"Umuyoruz ki önümüzdeki sene de bu programı bu canlılıkla, bu çeşitlilikle gerçekleştirebiliriz. Çünkü gerçekten çeşitliliği de sağladığımız bir yıl oldu. Biz başvuruları almaya programdan yaklaşık 5 ay kala başlatıyoruz dünya yayıncılarına. Bu sene 575 civarı başvuru almıştık. Muazzam bir rakam bu. Önümüzdeki sene yine aynı dönemde başvuruları başlatıp çok kaliteli bir ziyaretçi kitlesiyle bu programı yapmayı hedefliyoruz."