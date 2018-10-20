İstanbul Fatih'te yangın! Son anda kurtarıldı

İstanbul Fatih’te alev alev yanan daireden çıkan dumanlar bütün binayı sardı. Binada mahsur kalan 4’ü çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangından kurtarılanlar arsında bir de 'Gonzalez’ isimli kedi olduğu görüldü.

Yangın, Cerrahpaşa Mahallesi Kuru Sebil sokakta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu akrabalarıyla birlikte yaşayan Sezgin Akpınar’ın dairesinde elektrik prizinden kaynaklanan yanma meydana geldi. Yangın kısa süre içerisinde bütün daireyi sardı. Dairede bulunan kişiler hemen dışarı çıkarak yangını itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Alev alev yanan daireden çıkan dumanlar nedeniyle üst katları dumanlar sardı. Yanan daire itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken üst katlarda oturan apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven aracı vasıtasıyla 4’ü çocuk 8 kişi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenleri ambulansa bindirerek müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Valeria Zaharova 'gonzales' isimli kedisiyle birlikte kurtarıldı

İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla binanın dördüncü katına çıkarak Valeria Zaharova isimli şahsı oturduğu daireden çıkardı. Evinde kedileriyle birlikte yaşayan Zaharova, ’Gonzales’ adındaki kedisini kucaklayarak merdiven aracına bindi. Yaşadığı korkudan dolayı gözyaşlarını tutamayan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Zaharova’nın evde bir kedinin daha bulunduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Paniğe kapılan çocukları itfaiye ekipleri teselli etti

Yangının meydana geldiği daire kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi olduğunu dile getiren Sezgin Akpınar yangının elektrik prizinden meydana geldiğini ifade ederek hemen dışarı çıktıklarını söyledi. Yangından dolayı korkuya kapılan çocukları Fatih İtfaiye ekipleri amiri Hakan Karahan teselli etti.