İstanbul Esenyurt Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerine öğretim üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular en geç 25.03.2021 günü mesai saati bitimine kadar yapılabilecek.
‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecek.
Başvuru yapılacak e-posta: [email protected]
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No: 1 Esenyurt/İstanbul
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