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Ekonomi İstanbul Esenyurt Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak

İstanbul Esenyurt Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerine öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 14:05:00 -
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular en geç 25.03.2021 günü mesai saati bitimine kadar yapılabilecek.

‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecek.

Başvuru yapılacak e-posta: [email protected]

Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No: 1 Esenyurt/İstanbul

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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